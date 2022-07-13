Москва, 13 июля 2022, 23:03 — REGNUM Экономическая ситуация в России в период нового глобального кризиса будет развиваться по сценарию больше похожему на тот, который в это же самое время будет происходить в Китае, а не в странах Евросоюза. Об этом 13 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Кризис
Кризис
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По его словам, риск глобальной рецессии сейчас достаточно высок. Масштабы её предугадать нельзя. Но можно с определенной долей уверенности сказать, что в отличии от кризиса 2008 года, она будет влиять на те или иные страны мира по-разному.

«Нельзя исключить, что в разных странах мировой кризис проявится по-разному. Мы возвращаемся к тому, что было до тотальной глобализации. Возможен рост таможенных барьеров между отдельными даже не странами, а группами стран. Это приведет к тому, как это было до эпохи глобализации — динамика экономики вновь приобретет индивидуальные особенности по группам стран. Мы в этом случае будем ближе к Азии. У нас ситуация будет больше напоминать Китай, чем Европу», — сказал Хестанов.

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