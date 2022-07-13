Уфа, , 22:58 — REGNUM 21-летний российский центрфорвард Гамид Агаларов, выступающий за «Уфу», может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает комментатор Роман Нагучев, в подписании футболиста заинтересован «Маритиму».

Игрок команды «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

Текущее соглашение Гамида Агаларова с «Уфой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 31-м матче чемпионата России, в котором отметился двадцатью забитыми мячами, из которых семь — с пенальти, и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Агаларова также хочет подписать грозненский «Ахмат», выступающий в Тинькофф Российской Премьер-лиге.