Лондон, 13 июля 2022, 23:24 — REGNUM Британская группа Oasis планирует переиздать пластинку Be Here Now в честь её 25-летия. Об этом сообщил портал NME 13 июля.
Релиз переиздания намечен на 19 августа 2022 года. Ожидается, что альбом будет представлен на двух пластинках серебристого цвета, а совершить покупку можно будет только в онлайн-магазине коллектива.
Напомним, впервые альбом Be Here Now был представлен в 1997 году. В 2016 году пластинка была переиздана.
Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Snoop Dogg рассказал о смерти близкого родственника
Читайте развитие сюжета: Рэпер Lil Baby показал трейлер документального фильма о самом себе