Лондон, 13 июля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Британская группа Oasis планирует переиздать пластинку Be Here Now в честь её 25-летия. Об этом сообщил портал NME 13 июля.

NME Группа Oasis (братья Лиам и Ноэль Галлахер)

Релиз переиздания намечен на 19 августа 2022 года. Ожидается, что альбом будет представлен на двух пластинках серебристого цвета, а совершить покупку можно будет только в онлайн-магазине коллектива.

Напомним, впервые альбом Be Here Now был представлен в 1997 году. В 2016 году пластинка была переиздана.