Минск, , 00:21 — REGNUM Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич предложил упростить получение белорусского гражданства для поляков, украинцев, литовцев и латышей. Видео с комментарием политика опубликовал телеграм-канал агентства «Минск-Новости».

Олег Гайдукевич Цитата из телеканал «Беларусь 1» Цитата из телеканал Беларусь 1»

По словам Гайдукевича, он обратился к коллегам-депутатам с просьбой разработать соответствующий законопроект. Документ планируется обсудить на сентябрьской сессии парламента.

«Мы хотим четко разделить правительства этих стран, которые проводят антибелорусскую и антиевропейскую политику против своих же граждан, и людей, которые хорошо относятся к Белоруссии, хотят с нами торговать, общаться, жить», — сказал Гайдукевич.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская власть ввела до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии.