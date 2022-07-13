Минск, 14 июля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Депутат Палаты представителей Национального собрания БелоруссииОлег Гайдукевич предложил упростить получение белорусского гражданства для поляков, украинцев, литовцев и латышей. Видео с комментарием политика опубликовал телеграм-канал агентства «Минск-Новости».

Цитата из телеканал Беларусь 1» Олег Гайдукевич. Цитата из телеканала «Беларусь 1»

По словам Гайдукевича, он обратился к коллегам-депутатам с просьбой разработать соответствующий законопроект. Документ планируется обсудить на сентябрьской сессии парламента.

«Мы хотим четко разделить правительства этих стран, которые проводят антибелорусскую и антиевропейскую политику против своих же граждан, и людей, которые хорошо относятся к Белоруссии, хотят с нами торговать, общаться, жить», — сказал Гайдукевич.

Как сообщалоИА REGNUM, белорусская власть ввела до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии.