14 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о задержании бывшего заместителя губернатора Томской области, обвиняющегося в причастности к растрате не менее 70 млн рублей.

Артур Савин, , 00:01 — REGNUM Информация о том, что бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин обвиняется в организации растраты не менее 70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование», и теперь находится под стражей, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спасибо за работу, сотрудники ФСБ!» — написал Vladimir R.

Многие пользователи рады видеть, что правоохранительные органы не спят, а бдят за соблюдением закона среди представителей власти, как нынешних, так и бывших.

«Ну и хорошо, что таких людей ловят и наказывают! Потому что власть дана не для воровства, а чтобы на благо народа служить! Что вот такие чиновники забывают в этих кабинетах? Деньги портят людей, но, к счастью, не всех!» — пишет Злата Ч.

Некоторые комментаторы считают, что такие крупные рыбы оказываются в улове правоохранителей не случайно — была дана команда на чистку рядах элиты.

«Пошла чистка! Как же народ этого ждал!» — отметила Наталья М.

«Ещё один казнокрад пошёл на выход. Видится мне, что началась серьёзная чистка во власти», — заметила Екатерина Ф

Юрий Гурдин. Скриншот видео с канала ТВ2

Часть людей полагает, что с сегодняшнего дня можно будет наблюдать более шевелящихся и озабоченных проблемами простых людей чиновников.

«Представляю, как сейчас напряглись все чиновники, за душой которых есть грешок. Сенокос начался!» — поделился своим мнением Егор П.

«Интересно, а возвращаются ли деньги украденные обратно в бюджет?» — интересуется Павел Т.

«Конфискация нужна! Полная, включая родственников и всех любовниц!» — требует «Музыка М».

Ряд пользователей указывает на то, что подобные персонажи не так-то легко упаковываются в тюремные камеры, так что не стоит ждать, что уголовное дело завершится суровым приговором.

«Это птица высокого полёта. Условку получит, и все дела. А вот если простой гражданин в магазине пачку пельменей «свистнет», лет пять бы дали, не глядя», — уверена Елена И.

Нашлись и те, кто считает необходимым перестать сюсюкаться с казнокрадами разных мастей, потому что российская спецоперация на Украине требует от России качественного изменения, причём начать его следует с головы.

«В условиях проходящей военной спецоперации России в Украине необходимо ужесточить наказание за антигосударственные преступления. А хищения и растрата бюджетных (государственных) денег — и есть преступление, направленное против государства. И хорошо бы подумать о приравнивании этой категории преступлений к государственной измене (чем она, по сути, и является). Коррупционеры подрывают авторитет государства и государственной власти!» — указывает Георгий П

ВС России во время спецоперации на Украине Министерство обороны России

«Пора жёстко наказывать всех, кто облачён властью и осмелился преступить черту закона. Если бы не коррупционеры, в России бы вообще никогда никаких экономических проблем не было, а в армии были бы только самые современные системы вооружения. Как мы видим, всё не так плохо, но далеко от идеала. А значит, нужно мобилизация, нужны самые суровые чистки кадров во власти», — считает Николай П.

Напомним, 13 июля пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила РИА Новости о том, что бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин обвиняется в организации растраты не менее 70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование». Ранее агентство сообщило со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, что экс-чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 160 УК РФ (растрата).