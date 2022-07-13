Москва, 13 июля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Миру грозит новая глобальная рецессия, что несет определенные риски и для России. Об этом 13 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Это обстоятельство может спровоцировать спад спроса на нефть, снижение её стоимости и как следствие — уменьшение экспортных доходов России.

«Есть динамика, связанная с мировой экономикой. Возможна рецессия мировой экономики и снижение спроса на нефть, что приведет к падению её цены и падению наших доходов с продажи нефти», — сказал Хестанов.