Берлин, , 00:20 — REGNUM Во время выступления на Форуме демократических сил Белоруссии, прошедшем в Берлине 11−12 июля, белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев раскритиковал деятельность экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и еë команды, у которых не видит плана действий. Он также предложил ввести должность премьер-министра, который бы решал вопросы, пока политик встречается с лидерами стран.

Светлана Тихановская Цитата из видео «Обращение о мирных переменах Светлана Тихановская» пользователя YouTube «Страна для жизни»

«Нам нужно сделать из Тихановской «Queen Elizabeth». Мы, кстати, снимем с неë массу психологических проблем. Мне кажется, она ужасно измоталась и вряд ли может азартно продолжать эту борьбу. Более того, она занимается не очень любимым делом, это видно невооружëнным глазом. У неë должен быть «премьер Черчилль» — руководитель военного кабинета (мы живëм в военное время). Тихановская пьëт чай с Джо Байденом , пока в соседней комнате премьер-министр разговаривает с министром обороны Остином» Вадим Прокопьев

Кроме того, Прокопьев поделился мыслью о том, что не видит «никакого способа победить, кроме военно-политического», частью которого стал бы немирный массовый протест. Он также предложил создать белорусскую национально-освободительную армию. Сделать всë это, по его мнению, можно только в союзе с западными странами, например, Великобританией и Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская оппозиция 11 и 12 июля провела в Берлине двухдневный форум. На нём собрались представители различных общественных организаций, прозвучали видеовыступления тех, кто не смог приехать. Светлана Тихановская на форум не приехала и видеообращения не прислала.