Белорусский оппозиционер предложил сделать Тихановскую королевой
Берлин, 14 июля, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Во время выступления на Форуме демократических сил Белоруссии, прошедшем в Берлине 11−12 июля, белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев раскритиковал деятельность экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и еë команды, у которых не видит плана действий. Он также предложил ввести должность премьер-министра, который бы решал вопросы, пока политик встречается с лидерами стран.
Кроме того, Прокопьев поделился мыслью о том, что не видит «никакого способа победить, кроме военно-политического», частью которого стал бы немирный массовый протест. Он также предложил создать белорусскую национально-освободительную армию. Сделать всë это, по его мнению, можно только в союзе с западными странами, например, Великобританией и Польшей.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусская оппозиция 11 и 12 июля провела в Берлине двухдневный форум. На нём собрались представители различных общественных организаций, прозвучали видеовыступления тех, кто не смог приехать. Светлана Тихановская на форум не приехала и видеообращения не прислала.