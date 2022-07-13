13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 23:24 — REGNUM Президент США Джо Байден на этой неделе отправится с официальным визитом на Ближний Восток на фоне нелегкой внутриполитической ситуации в своей стране, где опасения граждан из-за инфляции и рецессии способствовали падению его рейтинга одобрения. При этом далеко не все избиратели видят смысл в очередной поездке президента и не верят, что он сможет добиться восстановления иранской ядерной сделки. Американские интернет-пользователи выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президенту Байдену нечего предложить, и он не вернет авторитет США в Евросоюзе, который был во время президентства Трампа, пока он упрямо и иррационально продолжает вести переговоры с Ираном по ядерной сделке. Эта поездка Джо Байдена будет носить исключительно церемониальный характер и, к сожалению, вызовет раздражение у многих израильтян из-за перекрытия дорог», — считает jossefperl.

«Байден заключил больше сделок с террористами, чем с членами Конгресса!» — считает Obamawasafraud.

«И снова Байден уезжает как раз перед выходом катастрофического отчета по инфляции. Ожидается, что он покажет, что инфляция за июнь выросла на исторические 8,8%», — указывает enterusernamehere.

Джо Байден

«Байден обсуждает ядерную сделку??????? Боже мой — он же даже не умеет ездить на велосипеде!!!!!!!» — восклицает mike1scnews.

«Байден всё еще пытается надавить на Иран! Эти люди никогда не станут частью цивилизованного мира!» — уверяет cer#.

«Единственный возможный результат этой поездки — это очередная катастрофа Байдена», — предполагает America#1.

«Белый дом — это самый дорогой дом престарелых на планете, персонал которого разрешает Байдену путешествовать», — указывает hmelton.

«Меня не беспокоит, что президент Байден уедет на Ближний Восток. Меня беспокоит то, что он вернется», — сожалеет chi2virginia.

«Кто еще думает, что страшно посылать куда-либо этого парня или кого-либо из демократической администрации? Кто знает, что он скажет? Он даже не знает, где он и что он делает большую часть времени. Боже, помоги нам», — просит Sjr170.

«Джо отправляется на Ближний Восток, чтобы просить нефть для пополнения стратегических запасов нефти США. Он также собирается продать им ядерную сделку с Ираном. Тем временем граница США остается широко открытой для террористов, наркоторговцев и торговцев людьми! Практически всё, что делает Джо, противоречит логике и здравому смыслу!» — негодует CMAG🇺🇸.

Граница США и Мексики U. S. Army

Как писал для ИА REGNUM Артемий Шарапов, вполне возможно, что поездка Байдена ознаменует формирование на Ближнем Востоке нового военного антииранского блока, в который войдут Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Израиль. Однако крайне маловероятно, что это сколько-нибудь разрядит обстановку. Скорее, ещё более усугубит противоречия местных сил, которые породят новые войны и обеспечат американский военно-промышленный комплекс заказами на годы вперёд.

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