Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Актёр Йоан Гриффит подал прошение о совместной опеке над двумя дочерями с его бывшей женой, актрисой Элис Эванс. Об этом 13 июля пишет Daily Mail.

Цитата из телеинтервью Йоан Гриффит

По данным издания, в заявлении актёр утверждает, что его экс-супруга намеренно пыталась прервать любое его общение с детьми. Он также говорит в документе, что на протяжении их 14-летнего брака Эванс оскорбляла его: «Элис часто высмеивала мою внешность». Он подчеркнул, что бывшая жена «нанесла серьёзный эмоциональный вред» дочерям «своими заявлениями и вмешательством в его отношения с ними».

ИА REGNUM напоминает, что Йоан Гриффит известен благодаря роли в двух частях «Фантастической четвёрки», а также в фильме «Титаник». Он был женат на Элис Эванс в период с 2007 по 2021 год.