Приштина, , 23:13 — REGNUM Правительство Косово опубликовало ответ на критику премьер-министра Альбина Курти со стороны оппозиции за его недельное пребывание в Греции, сообщает 13 июля албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти Government of the Republic of Kosovo

В правительстве Косово подчеркнули, что визит Курти был связан с приглашением на две последовательно проходящие конференции — The Economist и симпозиум Symi. Последнее мероприятие проводят сторонники прогрессистских партий всего мира.

Ранее бывший постпред Косово при ООН и представитель оставшейся в оппозиции Демпартии Косово Влёра Читаку заявила, что участие Курти в конференциях должно было занять лишь два дня.

Напомним, Греция не признает независимости Косово от Сербии, однако продолжает укреплять отношения с Приштиной.

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