Лондон, 13 июля 2022, 23:23 — REGNUM Британский режиссёр Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды») примет участие в создании фильма «Балерина», являющегося спин-оффом боевика «Джон Уик». Об этом написало издание Elle 13 июля.
Как сообщил источник, Феннелл напишет сценарий, а режиссёром выступит Лен Уайзман («Другой мир»). Главную роль в картине исполнит Ана де Армас.
Напомним, «Балерина» расскажет о девушке (Ана де Армас), желающей отомстить виновным в смерти её семьи. Точная дата выхода картины пока что не раскрывается.
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