Лондон, 13 июля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Британский режиссёр Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды») примет участие в создании фильма «Балерина», являющегося спин-оффом боевика «Джон Уик». Об этом написало издание Elle 13 июля.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Как сообщил источник, Феннелл напишет сценарий, а режиссёром выступит Лен Уайзман («Другой мир»). Главную роль в картине исполнит Ана де Армас.

Напомним, «Балерина» расскажет о девушке (Ана де Армас), желающей отомстить виновным в смерти её семьи. Точная дата выхода картины пока что не раскрывается.