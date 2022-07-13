Кабул, , 22:41 — REGNUM Жертвами землетрясения, произошедшего 21 июня на юго-востоке Афганистана, стали 1360 человек, ещё порядка 6 тысяч человек пострадали. Такие данные приводит 13 июля в новом отчёте Международная организация по миграции, сообщает кабульская газета «8 Собх».

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По данным организации, выжившие после самого смертоносного землетрясения в Афганистане за более чем два десятилетия всё ещё находятся в разрушенных деревнях, без крова, еды и воды, ожидая прибытия экстренной помощи.

Отмечается, что усилиям по оказанию помощи мешают гористая местность и проливные дожди.

Зармат Гуль, 57-летний мужчина, который жил в уезде Гаян, рассказал: «Когда это произошло, я был в лесу. Камни падали с гор. Когда мы вернулись в кишлак, то увидели, что наши дома были разрушены. Наши дети погибли. Наш скот погиб, смерть была вокруг. Мы чуть не лишились рассудка и не могли уснуть».

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 21 июня на территории афганских провинций Хост и Пактика. Ранее число погибших оценивалось в 1150 человек, а пострадавших — в 1500 человек.