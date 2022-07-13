Москва, , 22:28 — REGNUM Российские сапёры продолжают очистку территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Разминирование Mil.ru

Эти задачи выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России. За сутки ими обнаружено и нейтрализовано 1278 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Всего проверено: 3896,87 га территории (в том числе за сутки — 20,02 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 57 087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 1278», — рассказал Мизинцев.

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