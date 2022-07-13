Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM Джо Кири, известный по роли Стива в сериале «Очень странные дела», присоединился к актёрскому составу романтического фильма Marmalade Кейра О’Доннелла. Об этом 13 июля пишет Variety.

Джо Кири в роли Стива Харрингтона Цитата из т/с «Очень странные дела»

В картине также играет Камила Морроне и Элдис Ходж. Фильм расскажет о наивном жителе маленького городка, который делится со своим хитрым сокамерником красочной и романтической историей об ограблении банка.

Добавим, что производством картины Marmalade занимаются компании Tea Shop Productions, Signature Films и Silver Lining Entertainment. Дата выхода фильма пока неизвестна.

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