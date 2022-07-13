Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Джо Кири, известный по роли Стива в сериале «Очень странные дела», присоединился к актёрскому составу романтического фильма Marmalade Кейра О’Доннелла. Об этом 13 июля пишет Variety.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Джо Кири в роли Стива Харрингтона

В картине также играет Камила Морроне и Элдис Ходж. Фильм расскажет о наивном жителе маленького городка, который делится со своим хитрым сокамерником красочной и романтической историей об ограблении банка.

Добавим, что производством картины Marmalade занимаются компании Tea Shop Productions, Signature Films и Silver Lining Entertainment. Дата выхода фильма пока неизвестна.