Москва, 13 июля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В морских портах Украины по прежнему блокированы 70 иностранных судов из 16 стран мира, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Выход в море для них невозможен из-за украинских минных заграждений и угрозы обстрела.

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора», — сказал Мизинцев.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — добавил он.

Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов в Чёрном и Азовском морях.

«Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — сообщил Мизинцев.

При этом сохраняется угроза со стороны сорванных с якоря украинских мин, дрейфующих вдоль побережья причерноморских государств.