Приштина, , 22:26 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 13 июля провел встречу с атташе Германии по вопросам обороны подполковником Францем-Йозефом Нольте. Стороны подписали соглашение о передаче Силам безопасности Косово грузовых автомобилей для нужд автошколы стоимостью 405 тысяч евро.

Автошкола © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мехай выразил германской стороне благодарность за поддержку армии Косово во всех начинаниях.

Косовский министр и Нольте подчеркнули необходимость дальнейшего углубления двусторонних отношений в будущем.

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