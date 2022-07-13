Приштина, 13 июля 2022, 22:26 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 13 июля провел встречу с атташе Германии по вопросам обороны подполковником Францем-Йозефом Нольте. Стороны подписали соглашение о передаче Силам безопасности Косово грузовых автомобилей для нужд автошколы стоимостью 405 тысяч евро.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мехай выразил германской стороне благодарность за поддержку армии Косово во всех начинаниях.
Косовский министр и Нольте подчеркнули необходимость дальнейшего углубления двусторонних отношений в будущем.
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