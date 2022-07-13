Приштина, Сербия, 13 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 13 июля провел встречу с атташе Германии по вопросам обороны подполковником Францем-Йозефом Нольте. Стороны подписали соглашение о передаче Силам безопасности Косово грузовых автомобилей для нужд автошколы стоимостью 405 тысяч евро.

ИА REGNUM Автошкола

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мехай выразил германской стороне благодарность за поддержку армии Косово во всех начинаниях.

Косовский министр и Нольте подчеркнули необходимость дальнейшего углубления двусторонних отношений в будущем.