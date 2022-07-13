Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Сериал «Половое воспитание», выпущенный в 2019 году американской компанией Netflix, получит манга-адаптацию. Информация об этом появилась 13 июля на странице Manga Mogura RE в Twitter.

Диалог Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания

Ответственным за экранизацию выступит автор манги Umi ga Hashiru Endroll («Сад, где бежит море») Джон Тарачин. Первая глава нового проекта выйдет 15 июля 2022 года.

Напомним, что сериал «Половое воспитание» вышел на Netflix 11 января 2019 года. Его рейтинг на iMDb составляет 8.1 балла.

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