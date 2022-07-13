Москва, , 22:10 — REGNUM За прошедшие сутки из опасных зон Украины и республик Донбасса в Россию эвакуирован 32 361 человек, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что официальный Киев последовательно создает трудности в эвакуации мирного населения из районов боевых действий.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 32 361 человек, в том числе 5 463 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 2 529 793 человека, из которых 398 353 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 402 114 личных автомобилей, в том числе за сутки — 6293», — сказал Мизинцев.

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