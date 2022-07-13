Приштина, , 22:13 — REGNUM В Косово 13 июля в результате исследования 2030 образцов выявлено 763 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 213 человек, зарегистрирован один летальный исход от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово Bujar I Gashi

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 232 790 случаев заражения, 226 911 пациентов излечились, 3146 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за полторы недели выросло с 730 до 2184. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже 1 831 705 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.

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