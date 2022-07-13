Вашингтон, 13 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Американский издатель NIS America огласил дату выхода новой хоррор-игры Yomawari Lost in the Dark. Информация об этом появилась 13 июля на официальном сайте проекта.

Скриншот из трейлера игры Yomawari: Lost in the Dark

В новой части Yomawari игрок впервые сможет изменять внешний вид своего героя, включая прическу, цвет волос, одежду и аксессуары. Также игра имеет новую механику поиска, благодаря которой геймер узнает о приближении призрака по звуку сердцебиения персонажа.

Yomawari Lost in the Dark — это игра в жанре ужасов и новая часть популярной франшизы Yomawari. Она расскажет о проклятой девушке, которая пытается найти выход из таинственного леса. Проект выйдет на PlayStation 4, Nintendo Switch и PC.