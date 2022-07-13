Москва, , 22:02 — REGNUM Лекарственные препараты и медицинские материалы, поступающие на Украину в качестве гуманитарной помощи, разворовываются чиновниками, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В качестве примера он привёл Харьков, власти которого не только продают гуманитарную помощь, но и торгуют в интернет-сетях психотропными веществами.

«По имеющейся достоверной информации в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через Интернет», — сказал Мизинцев.

«Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», — добавил он.

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