Елизавета Коробова, 13 июля 2022, 23:12 — REGNUM Заявление заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова о том, что произведённая российскими производителями небелёная офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от белёной, которая отсвечивает и «наносит вред здоровью», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 13 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции
Санкции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если не умеешь, сделай вид, что и не надо», — отметил Валентин Г.

Многие пользователи высмеяли заявление, сделанное представителем Минпромторга России. Граждане решили применить логику чиновников к другим сферам жизни, отчего получили не менее смешной результат.

«Уха-ха! Ору! А машины без АБС и подушек безопасности тоже на пользу, ведь тогда водители относятся более ответственно к управлению транспортным средством и реже попадают в ДТП. Самолёты, кстати, без технического обслуживания — тоже прекрасная вещь. Ведь летая безопасно, люди перестают ценить свою жизнь. А тут — пара жёстких посадок, и сразу приоритеты меняются!» — шутит Илья К.

«А дороги с ямами приводят к более безопасному дорожному движению, потому что большинство людей боится разгоняться?» — спрашивает Радик К.

Некоторые комментаторы уверены, что в Минпромторге просто не нашли ничего умнее, чем назвать белёную бумагу, которую в России теперь приходится производить с неимоверным трудом, опасной, а более дешёвую небелёную — полезной.

«Всё в лучших традициях отечественной бюрократии. Когда чего-то не хватает из-за непрофессионализма чиновников, то начинают говорить, что это вредно для здоровья, и хорошо, что его нет», — подметил Василий К.

Офисная бумага по цене более 1000 рублей
Офисная бумага по цене более 1000 рублей
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«А вы не знали, кстати, что нищенские зарплаты для чиновников, особенно министерств экономики и финансов, очень полезны для их здоровья. Сами посудите — питание овощами и крупами, ходьба вместо поездок на «Мерседесах», хорошее настроение от отсутствия ненависти со стороны народа. Очень полезно для здоровья!» — указывает Павел П.

Часть людей полагает, что исходя из слов Бочарова может сложиться мнение, что в предыдущие годы офисные работники подвергали свою жизнь опасности, сталкиваясь с опасной белой бумагой каждый свой рабочий день.

«А где же эти умники были раньше? Им было пофиг на здоровье российских граждан, или сейчас они забалтывают очевидные проблемы?» — интересуется Геннадий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что не нужно искать оправданий, а следует поддержать разработки химикатов для беления бумаги.

«Вроде же говорили, что сделали наши учёные отбеливатель. Или что, он не так хорошо отбеливает, как зарубежный?» — задаётся вопросом Дмитрий Ю.

Нашлись и те, кто не особо переживает из-за отсутствия белёной бумаги в России.

«Какая разница, какого цвета бумага? Меньше химии и средств на её производство теперь будет тратиться!» — радуется Яна М.

Бумага
Бумага

«Несколько документов получила на неотбеленной «экобумаге». Нормально. Читать удобно. Не вижу проблем, если в ходу будет как белая (для серьезных вещей), так и кремовая», — поделилась своим мнением Ирина Н.

Напомним, 13 июля заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров заявил в ходе своего выступления на совете по вопросам развития лесного комплекса о том, что произведённая российскими производителями небелёная офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от белёной, которая «наносит вред здоровью». По словам чиновника, это связано с тем, что белая бумага отсвечивает, а неокрашенная — более фактурная.