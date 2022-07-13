Тирана, , 22:11 — REGNUM Министр здравоохранения Албании Рифат Ляфити 13 июля получил от албанской коллеги Огерты Манастирлиу предложение помощи в лечении онкологических больных.

Лучевая терапия Minzdrav.gov.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово выразили готовность предложить таким пациентам лучевую терапию.

Ранее сообщалось о повреждении части мощностей Клиники онкологии в Приштине «из-за атмосферных условий». Косово и Албания готовят годовой план работ по модернизации учреждения с использованием возможностей аналогичной клиники в Тиране.

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