Тирана, 13 июля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Албании Рифат Ляфити 13 июля получил от албанской коллеги Огерты Манастирлиу предложение помощи в лечении онкологических больных.

Minzdrav.gov.ru Лучевая терапия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово выразили готовность предложить таким пациентам лучевую терапию.

Ранее сообщалось о повреждении части мощностей Клиники онкологии в Приштине «из-за атмосферных условий». Косово и Албания готовят годовой план работ по модернизации учреждения с использованием возможностей аналогичной клиники в Тиране.