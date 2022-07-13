Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Актёр Микки Рурк заступился за своего коллегу Джонни Деппа в скандале с его бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд. Об этом 13 июля пишет TMZ.

Georges Biard Джонни Депп

Рурк назвал Эмбер Хёрд «какой-то корыстной женщиной». Затем он добавил, что «абсолютно» уверен, что актриса искала выгоды от отношений с Деппом.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Эмбер Хёрд написала статью о том, что является жертвой домашнего насилия — указанные временные сроки совпадают с её жизнью с Джонни Деппом. Актёр подал на неё в суд за клевету — в 2022 году присяжные признали актрису виновной и обязали её выплатить бывшему мужу компенсацию в размере $10 млн.