Лондон, 13 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Британский издатель Mega Game анонсировал выход киберпанк-игры CloudPunk на PS5. Информация об этом появилась 13 июля на сайте Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Разработчик обещает, что на консолях нового поколения CloudPunk будет работать в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Также он рассказал, что пользователи, которые купили игру на PlayStation 4, смогут бесплатно обновиться до версии для PlayStation 5.

CloudPunk — это проект в стилистике киберпанк, который расскажет историю девушки по имени Рания. Игроку предстоит выполнять заказы доставки, параллельно узнавая историю города, чтобы раскрыть его главную тайну.