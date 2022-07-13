Москва, , 21:51 — REGNUM Украинские вооруженные формирования продолжают использовать медицинские объекты в военных целях, сообщил 13 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что при этом укронацисты насильно удерживают пациентов и медиков как «живой щит».

«В Дружковке Донецкой Народной Республики в здании поликлиники № 1 (ул. Котляревского) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве «живого щита» насильно удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Угледаре Донецкой Народной Республики в поликлинике (ул. Молодежная) боевиками националистических формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания — расчеты ПЗРК;

в Белозерском Донецкой Народной Республики в городской больнице (ул. Фестивальная) неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась;

в населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений, а медицинский персонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию», — рассказал Мизинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Началось освобождение города Соледар — МВД ЛНР