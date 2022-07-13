Тюмень, , 21:51 — REGNUM Жители Тюмени изнывают от жары, которая продлится для конца недели, и невозможности отдыха у воды в пределах муниципалитета. Об этом они написали на странице губернатора Тюменской области Александра Моора «ВКонтакте».

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

«В Тюмени требуется больше муниципальных мест отдыха пляжного, хорошо оснащённого, для купания жителей. Климат меняется стремительно, жителей много, на Верхнем бору в жару коллапс и дорого для семьи с детьми, пробки, огромные очереди. Руководству Тюмени пора принимать решения по этому вопросу», — обратилась е главе региона тюменка.

Пресс-служба горадминистрации областного центра ответила без промедления. Оказывается, препятствием для расширения зон рекреации с пляжами являются гигиенические требования.

«По результатам ежегодных исследований поверхностной воды в муниципальных водных объектах, выявлены превышения предельно допустимой концентрации по химическим показателям. Кроме того, водные объекты для купания должны отвечать ряду требований, в том числе по площади прибрежной полосы, глубине, а также иметь благоприятный гидрологический режим. Стоит отметить, что площадь прибрежной полосы муниципальных водных объектов в условиях сложившейся застройки является недостаточной для размещения инфраструктуры, необходимой для организации купания», — ответили тюменке чиновники мэрии.

Отмечается, что в границах города Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения получили водоёмы возле АО «База отдыха Верхний Бор» — озеро Верхнее Кривое, Центра закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень» — озеро Липовое и оздоровительного центра «Серебряный бор».