Тюмень, 13 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Жители Тюмени изнывают от жары, которая продлится для конца недели, и невозможности отдыха у воды в пределах муниципалитета. Об этом они написали на странице губернатора Тюменской области Александра Моора «ВКонтакте».

Наталия Николаева ИА REGNUM Озеро

«В Тюмени требуется больше муниципальных мест отдыха пляжного, хорошо оснащённого, для купания жителей. Климат меняется стремительно, жителей много, на Верхнем бору в жару коллапс и дорого для семьи с детьми, пробки, огромные очереди. Руководству Тюмени пора принимать решения по этому вопросу», — обратилась е главе региона тюменка.

Пресс-служба горадминистрации областного центра ответила без промедления. Оказывается, препятствием для расширения зон рекреации с пляжами являются гигиенические требования.

«По результатам ежегодных исследований поверхностной воды в муниципальных водных объектах, выявлены превышения предельно допустимой концентрации по химическим показателям. Кроме того, водные объекты для купания должны отвечать ряду требований, в том числе по площади прибрежной полосы, глубине, а также иметь благоприятный гидрологический режим. Стоит отметить, что площадь прибрежной полосы муниципальных водных объектов в условиях сложившейся застройки является недостаточной для размещения инфраструктуры, необходимой для организации купания», — ответили тюменке чиновники мэрии.

Отмечается, что в границах города Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения получили водоёмы возле АО «База отдыха Верхний Бор» — озеро Верхнее Кривое, Центра закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень» — озеро Липовое и оздоровительного центра «Серебряный бор».