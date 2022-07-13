Таллин, 13 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Эстонская драма с элементами комедии Free Money («Бесплатные деньги») Рейна Ранну станет одним из первых фильмов, когда-либо использующих невзаимозаменяемые токены (NFT) непосредственно в процессе показа. Об этом 13 июля пишет Variety.

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Как отмечает издание, фильм станет более интерактивным для тех, у кого есть криптовалютный кошелек. «В самом фильме будут показаны QR-коды, которые позволят разблокировать изображения и токены NFT, наградив зрителей и тех, у кого особенно острый взгляд, эксклюзивными активами, которыми они смогут владеть», — объяснил режиссёр.

Добавим, что фильм расскажет три мало связанные между собой истории о деньгах, криптовалюте и инвестиционной культуре последних лет, когда инвестирование стало одной из форм развлечения. Премьера картины запланирована на 2023 год.