Вильнюс, 13 июля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Пользователи Сети раскритиковали сервис Netflix за использование нацистской тюрьмы в Литве в качестве одной из локаций для съёмок сериала «Очень странные дела». Об этом 13 июля пишет The Sun.

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Зрители сериала написали петицию, в которой требуют от сервиса «понести ответственность за стирание Холокоста». На данный момент открытой письмо подписали более 57 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что в качестве локации для советской тюрьмы Netflix выбрал Лукишкскую тюрьму в Вильнюсе. Во время Второй мировой войны нацисты убили в ней 100 тыс. евреев, цыган и политических заключённых.