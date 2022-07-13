Барселона, Испания, , 21:23 — REGNUM Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с 23-летним центральным защитником «Севильи» и сборной Франции Жюлем Кунде. Об этом 13 июля сообщил журналист Жерар Ромеро.

Жюль Кунде Adrien33000

По информации источника, «Севилья» может согласиться на понижение финансовых требований по Кунде, если «сине-гранатовые» включал в сделку кого-то из своих футболистов. Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует выручить 60 миллионов евро с продажи Кунде.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.