Барселона, Испания, 13 июля 2022, 21:23 — REGNUM Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с 23-летним центральным защитником «Севильи» и сборной Франции Жюлем Кунде. Об этом 13 июля сообщил журналист Жерар Ромеро.

Жюль Кунде
Жюль Кунде
Adrien33000

По информации источника, «Севилья» может согласиться на понижение финансовых требований по Кунде, если «сине-гранатовые» включал в сделку кого-то из своих футболистов. Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует выручить 60 миллионов евро с продажи Кунде.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.