Тула, , 21:21 — REGNUM 13 июля тульский «Арсенал» продлил контракт с 32-летним российским нападающим и воспитанником московского «Локомотива» Кириллом Панченко. Об этом сообщила пресс-служба «пушкарей».

Кирилл Панченко Эдгар Брещанов

За «Арсенал» Кирилл Панченко выступает с 11 октября 2020 года после перехода из «Тамбова» за 300 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Кирилл Панченко принял участие в девяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле нападающий провел 290 минут.

В следующем сезоне «Арсенал» сыграет в Первой Лиге после вылета из высшего дивизиона по итогам сезона 2021/22.