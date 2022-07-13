Берлин, 13 июля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Берлинский «Герта» арендовала 24-летнего флангового нападающего московского ЦСКА и сборной Нигерии Чидеру Эджуке. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке

За ЦСКА Эджуке выступает с 28 августа 2020 года после перехода из нидерландского «Херенвена» за 11,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нигерийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Чидера Эджуке принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.