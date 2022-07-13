Лондон, 13 июля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июля, лондонский «Челси» объявил о трансфере 27-летнего флангового нападающего «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга. Сумма трансфера составила 56,2 миллиона евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

Соглашение Стерлинга с «пенсионерами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.