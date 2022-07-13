Москва, 13 июля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Российский гостиничный бизнес терпит трудности из-за антироссийских санкций. У отрасли возникли проблемы с закупкой иностранного оборудования и инвентаря. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, наладить закупку необходимых объектов можно через Китай, или же наладить логистику европейских товаров через третьи страны. Кроме того, по его мнению, политическая ситуация поможет российским игрокам укрепить свои позиции на рынке отечественного производства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отель, звезды

«Некоторое количество локальных игроков станет сильнее, и это для рынка в целом хорошо. К плюсам для объектов можно отнести тот факт, что отечественные компании больше заточены на финансовый результат и интересы собственника, чем международные бренды. Качество внутри каждой группы растёт с опытом взаимодействия, что создаёт тот самый сетевой эффект. Мы расширяем объём постепенно, чтобы не терять качество предоставляемых услуг», — считает Прасов.

Эксперты полагают, что с большей вероятностью гостиничный бизнес в России столкнется с нехваткой электронных замков, компьютерной техники, импортной косметической продукции и химии. Однако процесс поставок со временем будет налажен, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Надо дать инициативу предпринимателям и не мешать, тогда они своими силами быстро наладят новые связи и все восстановят. Да, это вызов, да, неприятно, но мы сделаем все, чтобы работать», — добавил он в поддержку гостиничного бизнеса на фоне санкций.