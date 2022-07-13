Курган, , 21:02 — REGNUM Через Курганский таможенный пост с начала марта поступило рекордное за восемь лет количество спецтехники, импортированной из Китая. Об этом сообщает пресс-секретарь Тюменской таможни Мария Закирова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Из Китая прибыло более 160 единиц техники: 56 кранов, 30 погрузчиков, 50 самосвалов и 27 автобусов. Таможенная стоимость товаров составила 304 млн рублей. Техника поступила в различные регионы России.

«Участники внешнеэкономической деятельности отмечают удобство географического расположения Курганской области для ввоза товаров из Восточной Азии и отсутствие дополнительных издержек по их хранению. Декларации подаются с применением технологии «удалённого выпуска» и регистрируются в Центральной акцизной таможне», — пояснил начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаил Сергеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение первого полугодия 2022 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 27,2% в годовом исчислении и составил $80,675 млрд.

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