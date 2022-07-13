13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 21:52 — REGNUM Новость о том, что социальная сеть Twitter подала в суд на американского бизнесмена Илона Маска в надеже с помощью юристов заставить его закрыть сделку о приобретении компании за $44 млрд, вызвала бурную реакцию интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией New York Times.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лол. Я хочу, чтобы Маск проиграл, но я также не хочу, чтобы он владел/был во главе Twitter. Дилемма», — пишет @DennysBooth.

«Я не думаю, что в конечном итоге его заставят купить соцсеть. Но он может быть вынужден избавиться от части своих денег, учитывая то, что потрясения/неопределенность сделали с акциями, сотрудниками и т.д. Это будет выигрыш… Он теряет деньги и не владеет Twitter», — отвечает @Provolone123.

«Я бы хотел, чтобы он выплатил разницу между ценой предложения и текущей ценой акций+гонорары адвокатов+$1млрд», — комментирует @kalapPayanie.

«Проблемы первого мира…» — отмечает @FronOcia.

«Почему руководсвто Twitter удивляется? Илон уже дважды отказывался от сделки и пытался не платить за нарушение контракта», — вспоминает @TiCwriter.

Меризи да Караваджо. Шулеры. 1594

«Почему в нашем обществе считается нормальным, когда один человек тратит 44 млрд на одну сделку? Представьте, что эти деньги могли бы сделать для миллиардов бедных людей в мире», — указывает @Jake4nier97.

«Давайте проверим эту теорию. Представьте, что все эти деньги ваши… сколько из ваших денег вы готовы отдать?» — спрашивает @botshelomokoka.

«Вещи не работают так, как вы себе это воображаете… к сожалению», — отвечает @gio_tbilisi.

«Сначала взорвалась его ракета, теперь Twitter подал на него в суд. Илон переживает не лучшую неделю, и это только вторник», — отмечает @RowingNutNY.

«Ну так что, сейчас подходящее время для покупки акций twitter или нет?» — спрашивает @mikeod12 345.

«Пусть он теперь купит суд», — предлагает @GallaxySpacex.

«На этого человека подают в суд примерно 3 раза в неделю. Миллиардеры едва могут позволить себе адвокатов», — считает @Jim35 591 060.

«Он заслужил это. Подобное поведение в мире бизнеса имеет свои последствия. Теперь ему придется заплатить», — уверен @liberalhack911.

«Он мог бы продать Tesla и купить Twitter», — комментирует @michaelprovence.

«Фантастика. Два финансовых гиганта сражаются в суде. Богатеют только адвокаты…» — подмечает @LarsCanGame.

Напомним, что за несколько месяцев хождения вокруг да около покупки Twitter Илон Маск пренебрежительно отзывался о руководителях соцсети, высмеивал её контентную политику, жаловался на продукт и приводил в замешательство своими заявлениями более 7000 сотрудников компании. Значительно навредив имиджу Twitter, Маск теперь хочет отказаться от покупки.

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