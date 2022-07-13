* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:57 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило сотни боевиков в уезд Хост-ва-Ференг провинции Баглан на северо-востоке Афганистана после того, как министр обороны мулла Якуб раскритиковал членов группировки за неподчинение приказам их лидеров. Об этом сообщает 13 июля газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники в уезде сообщили изданию, что боевые отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали избивать, пытать и арестовывать местных жителей и взяли в заложники 30 человек.

Представители группировки провели обыски в кишлаках Кезар, Сучи, Дарайе-Дех, Позриг, Ларван, Дехик и Сучи Паян и вынудили людей покинуть свои дома. По заявлениям местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили граждан, что их будут убивать за малейшую связь с фронтом сопротивления.

Сообщается также, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направил 600 боевиков в уезд Хост-ва-Ференг и собирается начать большую операцию в этом районе. В связи с этим десятки семей покинули свои дома уезде и перебрались в город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан, и соседние уезды.