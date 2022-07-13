* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 июля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило сотни боевиков в уезд Хост-ва-Ференг провинции Баглан на северо-востоке Афганистана после того, как министр обороны мулла Якуб раскритиковал членов группировки за неподчинение приказам их лидеров. Об этом сообщает 13 июля газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники в уезде сообщили изданию, что боевые отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали избивать, пытать и арестовывать местных жителей и взяли в заложники 30 человек.

Представители группировки провели обыски в кишлаках Кезар, Сучи, Дарайе-Дех, Позриг, Ларван, Дехик и Сучи Паян и вынудили людей покинуть свои дома. По заявлениям местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили граждан, что их будут убивать за малейшую связь с фронтом сопротивления.

Сообщается также, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направил 600 боевиков в уезд Хост-ва-Ференг и собирается начать большую операцию в этом районе. В связи с этим десятки семей покинули свои дома уезде и перебрались в город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан, и соседние уезды.