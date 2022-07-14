Минск, , 00:17 — REGNUM Заокеанским стратегам нужна не победа Украины в конфликте с Россией — в неё никто в здравом уме не верит. Им важно расширение дуги нестабильности вдоль границ России и поддержание конфликта как можно дольше. Ставку на дестабилизацию Белоруссии они сделали уже давно и сейчас рассчитывают осуществить её путем вовлечения республики в противостояние на Украине. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 июля высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация вокруг Белоруссии продолжает накаляться, многие западные страны откровенно плюют на свои же демократические принципы. Режимы наших соседей уже вполне можно назвать нацистскими с той лишь разницей, что место евреев в их идеологии заняли русские. Так, в Латвии законодательно запрещено давать образование на русском языке, чем ущемляются права четверти населения. Чуткая к правам человека Европа промолчала. Поддержка действий России в прибалтийской республике стала преступлением, а за просмотр российских и белорусских телеканалов (включая детские и каналы о природе) полагается штраф в 14 тысяч евро. Бывший президент Польши и лауреат нобелевской премии мира Лех Валенса умудрился превзойти по кровожадности Гитлера и заявил, что нужно довести население России до 50 миллионов человек. И что-то я не вижу в Европе волны осуждения» Артём Агафонов

По мнению политика, сейчас идёт глобальное противостояние по поводу того, каким будет будущее мироустройство. И то, что происходит на Украине, — лишь эпизод этого противостояния. «Владимир Зеленский, заняв президентский пост, так и остался актёром, играющим свою роль. Пожалуй, самым дорогим актёром в мире. Плата за его роль измеряется в десятках тысяч жизней, а сценарии пишут за океаном, и в этом сценарии Украине уже отведена роль жертвы. Сейчас решается, будет ли такая же роль отведена Белоруссии», — заявил Агафонов.

Политик считает, что ВСУ в состоянии перейти белорусскую границу и даже занять пару небольших городов на юге республики. Однако после этого им придётся иметь дело уже с объединённой российско-белорусской группировкой, что только ускорит поражение Украины. «С точки зрения военной логики, агрессия со стороны Украины или Польши в отношении Белоруссии самоубийственна. Да, белорусская армия, несмотря на весь демонстративный милитаризм последних лет, относительно слаба и страдает от недофинансирования, однако Белоруссия состоит в военном союзе с Россией, что гарантирует крайне болезненный ответ. Однако сейчас все чаще на довольно высоком уровне говорят об оправданности ударов с украинской стороны по объектам в Белоруссии. В частности, по военным аэродромам. Недавнее заявление украинской разведки о планируемой атаке «российских террористов» на Мозырь тоже добавляет тревоги. Россиянам такое ни к чему, а вот для Украины выведение из строя НПЗ в 50 километрах от её границы весьма заманчиво», — сказал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 июля заявил, что накануне во время телефонных переговоров они с президентом России Владимиром Путиным обсудили планы Запада по нападению на Россию. По словам белорусского лидера, «история повторяется»: речь идёт о планах ударить «через Украину и Белоруссию».