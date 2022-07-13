Минск, 14 июля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Заокеанским стратегам нужна не победа Украины в конфликте с Россией — в неё никто в здравом уме не верит. Им важно расширение дуги нестабильности вдоль границ России и поддержание конфликта как можно дольше. Ставку на дестабилизацию Белоруссии они сделали уже давно и сейчас рассчитывают осуществить её путем вовлечения республики в противостояние на Украине. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 июля высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Лех Валенса умудрился превзойти по кровожадности Гитлера и заявил, что нужно довести население России до 50 миллионов человек. И что-то я не вижу в Европе волны осуждения». Артём Агафонов «Ситуация вокруг Белоруссии продолжает накаляться, многие западные страны откровенно плюют на свои же демократические принципы. Режимы наших соседей уже вполне можно назвать нацистскими с той лишь разницей, что место евреев в их идеологии заняли русские. Так, в Латвии законодательно запрещено давать образование на русском языке, чем ущемляются права четверти населения. Чуткая к правам человека Европа промолчала. Поддержка действий России в прибалтийской республике стала преступлением, а за просмотр российских и белорусских телеканалов (включая детские и каналы о природе) полагается штраф в 14 тысяч евро. Бывший президент Польши и лауреат нобелевской премии мираумудрился превзойти по кровожадности Гитлера и заявил, что нужно довести население России до 50 миллионов человек. И что-то я не вижу в Европе волны осуждения».

По мнению политика, сейчас идёт глобальное противостояние по поводу того, каким будет будущее мироустройство. И то, что происходит на Украине, — лишь эпизод этого противостояния. «Владимир Зеленский, заняв президентский пост, так и остался актёром, играющим свою роль. Пожалуй, самым дорогим актёром в мире. Плата за его роль измеряется в десятках тысяч жизней, а сценарии пишут за океаном, и в этом сценарии Украине уже отведена роль жертвы. Сейчас решается, будет ли такая же роль отведена Белоруссии», — заявил Агафонов.

Политик считает, что ВСУ в состоянии перейти белорусскую границу и даже занять пару небольших городов на юге республики. Однако после этого им придётся иметь дело уже с объединённой российско-белорусской группировкой, что только ускорит поражение Украины. «С точки зрения военной логики, агрессия со стороны Украины или Польши в отношении Белоруссии самоубийственна. Да, белорусская армия, несмотря на весь демонстративный милитаризм последних лет, относительно слаба и страдает от недофинансирования, однако Белоруссия состоит в военном союзе с Россией, что гарантирует крайне болезненный ответ. Однако сейчас все чаще на довольно высоком уровне говорят об оправданности ударов с украинской стороны по объектам в Белоруссии. В частности, по военным аэродромам. Недавнее заявление украинской разведки о планируемой атаке «российских террористов» на Мозырь тоже добавляет тревоги. Россиянам такое ни к чему, а вот для Украины выведение из строя НПЗ в 50 километрах от её границы весьма заманчиво», — сказал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 июля заявил, что накануне во время телефонных переговоров они с президентом России Владимиром Путиным обсудили планы Запада по нападению на Россию. По словам белорусского лидера, «история повторяется»: речь идёт о планах ударить «через Украину и Белоруссию».