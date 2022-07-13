13 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Андрей Маленький, , 21:51 — REGNUM Еще месяц, и стартуют общероссийские совещания с учителями. Традиционно их называют августовскими педсоветами. В прошлом году их предварял марафон официальных и неофициальных, платных и бесплатных, консультативных или рекламных рекомендаций о том, как их лучше провести. Минпрос предложил обсудить сугубо прагматические темы, а именно:

Альберт Анкер. Пишущий мальчик с сестрой. Фрагмент. 1875

внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы,

развитие системы дополнительного образования детей,

вопросы поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

внедрение ставок советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Перспективы развития проекта.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © ИА REGNUM

Такими темами учителей воодушевить невозможно, зато легко омертвить живой педагогический процесс.

Группа компаний «Просвещение» подошла творчески, капитально потрудилась и даже организовала многодневное онлайн-совещание. Заголовки тем были придуманы яркие, демонстрируя различие в чиновном и маркетинговом подходе и менталитете. Были предложены платные вебинары и разработки, дистанционное освоение тем «Формирование компетенций XXI века. Как «настроить» школу на новые образовательные результаты?», «Воспитание в современной школе: имитация или системный процесс?», «Воспитательная система школы: от концепции к воплощению в реальности», «Soft skills современного учителя в условиях глобальных вызовов XXI века». И еще пятнадцать-двадцать вариантов тем с аннотациями.

Интернет был переполнен сайтами на любой вкус и цвет: «Как провести необычный августовский педсовет», «50 тем для августовского педсовета», «Темы педсоветов в ретроспективе (2018–2021 гг.)», «Педсовет, который управляет и вдохновляет» и так далее, и тому подобное.

В этом году тон тематическому планированию августовских педсоветов задала электронная система «Завуч». Эта электронная база материалов уже несколько лет предлагает «экспертные решения с готовыми документами для заместителя директора школы». Только плати. В Москве предлагают купить эту систему девять ООО — организаций с ограниченной ответственностью. Цена за полугодовое пользование системой составляет 56 691 рубль, за годовое — 88 373 рубля, за 15 месяцев — 126 375 рублей. Образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей под названием «ЯКласс» тоже работает уже восемь лет. Его устроители рекламируют себя так: «Сегодня онлайн-площадкой пользуются 12 миллионов пользователей из 50 000 школ России, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана, Финляндии. Портал содержит онлайн-тренажёры по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. «ЯКласс» — выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» и Microsoft. База ЯКласс содержит 1,6 триллиона заданий по 16 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 65% учащихся пользуются сервисом с мобильных устройств».

Сколково Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробнейшим образом портал расписывает варианты подготовки и проведения совещаний с учителями. Августовский педсовет «ЯКласс» рекомендует начать так:

«Бодрое начало.

Переходить от каникулярной расслабленности сразу к сухим цифрам официальных отчётов — не лучший вариант: все ещё мысленно на пляже или дачной веранде, поэтому вряд ли аналитические сводки встретят доброжелательный отклик. Если же без них не обойтись, попробуйте сказать проще. Вместо «24,6% учащихся нашей образовательной организации в прошедшем учебном году продемонстрировали максимально неудовлетворительный уровень владения следующими компетенциями …» — «Почти четверть учеников плохо справились с …». Смысл одинаковый, но второй вариант воспринимается гораздо легче. По возможности не начинайте своё выступление с плохого, ведь августовский педсовет должен в первую очередь мотивировать и призывать к новым свершениям. Конечно, речь не идёт об игнорировании проблем, но начать всё же лучше с позитивной ноты. Чтобы не сбиться в своей речи, опирайтесь на чёткую структуру:

вступление;

формулирование тезиса;

аргументация;

вывод».

Похоже, что именно «ЯКласс» ближе всех оказался к пониманию учительской психологии и школьной реальности. Он не стал внушать педагогическому сообществу мудреными и витиеватыми фразами, что каждый из его участников либо Ушинский, либо Макаренко, либо может стать таким, стоит только захотеть. «ЯКласс» подал важный пример тем, кто продолжает парить в теоретических СКИЛ-небесах, и фактически всех нас возвращает на «грешную» землю ЗУНов — знаний, умений и навыков. Проблема в том, что за последние десятилетия исследователи педагогического творчества настолько «продвинулись» в теоретическом осмыслении векового опыта обучения и воспитания детей, что даже самый авторитетный словарь русского языка — словарь Ожегова перестал удовлетворять педагогическую псевдонаучную общественность. Одни и те же явления, которые фундаментально исследовали, методически разработали и которые заботили Ушинского, Макаренко, Песталоцци, Корчака, давно стали «переоформляться» в нечто типа «имплицитной концепции воспитания». Если же перечитать множество авторефератов по педагогическим наукам, к сожалению, среди них можно увидеть не столько полезное, сколько авторскую способность мастерски замаскировать отсутствие настоящей научной реальности.

К чему такой разворот? К тому, что августовские педагогические советы — особенные со всех точек зрения. Главное: президент России В. Путин поручил провести в стране в следующем году Год педагога и наставника. В указе главы государства, опубликованном 27 июня на официальном портале правовой информации, говорится: Год педагога и наставника проводится в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Так считает президент, но расшифровывать эту краткую формулу придется развернуто. Нельзя допускать, чтобы кто-то эту фразу понял как признательность государства учительству, и только. Минпросу и лично министру Кравцову необходимо разъяснить президентский замысел, своеобразное президентское домашнее задание стране, министрам и всей вертикали власти, что это не завершение, а начало нового процесса. Процесса возвышения учителя и перемещения его в центр образовательной вселенной. То есть — на свое место. Это должны почувствовать в каждой школе, и не только на первосентябрьской линейке или в День учителя. Обращаясь к учителям в ходе федерального августовского педагогического совета, Минпрос должен предложить обсудить одну-единственную тему: каким будет неформальный ответ педагогов стране и обществу в связи с Годом педагогических работников. Это — трудно. Списать тут не у кого. Тот самый случай, когда первых нет и отстающих, и конкурс на лучшее проведение августовского педсовета надо обязательно предотвратить его запретом.

Первый шаг в правильном направлении уже сделан. Только-только приняты изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом — как о предстоящем событии — ИА REGNUM подробно писало на этапе внесения законопроектов, поэтому лишь напомню. 24 сентября прошлого года на встрече президента с педагогами учителя сказали ему о своей обиде, о том, что законодательное понятие «образовательная услуга» не прибавляет авторитета в образовательной среде и в среде родителей, вводит всех в заблуждение, и очень попросили убрать эту формулировку. Потому что учитель — не оказывает услугу. И — не слуга. Профессор и депутат О. Смолин, выступая в Госдуме, объяснил: в школе совершенно другие отношения, не такие, как при обслуживании. Вы пришли в парикмахерскую, подставили голову — результат от вас не зависит. В системе образования результат зависит от обеих сторон, это субъект-субъектные отношения. Не зря наш знаменитый педагог Михаил Щетинин, когда Смолин впервые пришёл к нему в лицей, на вопрос о том, сколько у вас преподавателей, ответил мне: «350». «А сколько у вас учеников?» — «350».

Олег Смолин Nut1917

Действительно, не только мы учим наших учеников и студентов, но и они учат нас. Когда старшеклассники или студенты понимают, что к ним пришёл человек оказывать услуги, они к нему относятся как к слуге, как к обслуживающему персоналу, а когда они понимают, что образование — это не услуга, у них другое отношение.

В Госдуму было внесено два законопроекта на тему исключения понятия «образовательные услуги» из законодательства, но голосовался один, межфракционный. Чем различаются законопроекты? Одним: разной степенью уступки финансовым органам, которым неудобно менять собственные документы, подзаконные акты. Минфин победил, поэтому в принятом законе сохранили в полном объёме понятие платных образовательных услуг. Хотя услуга не зависит от того, кто платит — государство или гражданин. Депутат Смолин вновь пояснил абсурдную ситуацию:

«Я как профессор университета прихожу читать лекцию на курс, где половина студентов учится на бесплатной основе, а половина — на платной, и, оказывается, одним я даю образование, а другим оказываю эти самые услуги. Между прочим, в России на бюджетной основе учится 40 процентов студентов, а на внебюджетной основе учится 60 процентов студентов».

Почему оказалось невозможным для депутатов Госдумы полностью исключить из закона об образовании понятия услуги? Потому что понятие «платные образовательные услуги» используется в правоотношениях, которые возникают в рамках гражданского законодательства. Исключение «платных образовательных услуг» просто невозможно, потому что договор об оказании платных образовательных услуг по своей правовой природе является гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг, объектом гражданских прав по которому согласно статьям 128 и 779 Гражданского кодекса являются платные образовательные услуги. И надо было бы менять до 11 законов и множество подзаконных актов.

Поэтому исключение термина «государственная и муниципальная услуга» теперь сопровождается введением таких понятий, как «реализация образовательной программы», «объём финансового обеспечения реализации образовательной программы» и «объём финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания», с отсылкой, конечно, на бюджетное законодательство.

Кривоватое, конечно, решение, но оно и в таком виде — шаг вперед. Точнее — в правильную сторону. Возможно, это первая ласточка в полном переосмыслении всех тех терминов, которые некритически заимствованы из зарубежной юридической теории и практики и которые «втиснуты» в нашу педагогическую действительность. Следующий шаг — критический анализ утвержденной правительством Концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года. Она на днях опубликована, но еще развернуто не прокомментирована. Надо это сделать. Поговорить отдельно и обстоятельно. Попытаемся.