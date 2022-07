Токио, , 20:52 — REGNUM Японская компания Nintendo официально объявила, что игра Bayonetta 3 выйдет 28 октября 2022 года. Информация об этом появилась 13 июля на странице проекта в Nintendo eShop.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

В Bayonetta 3 представлен целый шабаш ведьм, а игрок сможет сыграть не только за Байонетту, но и за ведьму-стажера Виолу. Новая часть игры будет эксклюзивом для гибридной консоли Nintendo Switch.

Напомним, что первая часть слэшера от третьего лица Bayonetta вышла в 2009 году на консолях и PC. Ее оценка на Metacritic составляет 90 баллов из 100.

